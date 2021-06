Duas adolescentes são esfaqueadas pelo namorado da mãe em São Gonçalo

Um crime chocou os moradores do bairro Bom Retiro, em São Gonçalo. Na noite deste sábado (26), um rapaz esfaqueou duas adolescentes, uma de 15 e outra de 13. Ambas eram filhas da namorada do suspeito, que cometeu o crime, de acordo com vizinhos, após uma discussão com elas.

As vítimas deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, com ferimentos na região do tórax. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade, o estado de saúde das duas adolescentes é considerada estável.

Procurada, a Polícia Militar Informou que policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para a entrada de feridos por arma branca na unidade de saúde. Não há informações sobre o paradeiro do suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Alcântara, a 74ª DP.