Drogas são apreendidas em Angra dos Reis, após denúncia

Policiais militares do serviço reservado do 33º BPM (Angra dos Reis), com auxílio de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas, apreenderam 358 pinos de cocaína na Rua do Suspiro, no Conjunto Promorar, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Os agentes, assim que receberam denúncias de que naquela localidade haveria tráfico de drogas, procederam ao endereço e observaram que em um terreno baldio, um homem ao avistar a chegada da viatura acabou fugindo, deixando para trás grande quantidade de drogas. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Disque Denúncia solicita a ajuda da população a fim de transformar Angra dos Reis uma cidade ainda mais segura. Qualquer denúncia sobre atividades criminosas pode ser feita através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.