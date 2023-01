Drogas: internação compulsória de dependentes em último caso

Recentemente, comerciantes de Niterói cobraram que usuários de drogas em situação de rua passassem a ser internados compulsoriamente. De acordo com Luiz Vieira, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói), parte desses dependentes químicos promove arrombamentos e furtos contra lojas.

A reportagem de A TRIBUNA conversou com Luís Cláudio Branco de Farias, psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói. O médico fez uma avaliação ampla sobre a situação. Para Farias, a internação compulsória, contra a vontade do usuário, só deve ser utilizada quando esgotadas todas as possibilidades de internação voluntária.

“É um assunto bastante complexo, envolve uma série de pensamentos, opiniões. Na minha visão, a internação compulsória de dependentes ou de qualquer outra condição de saúde mental tem uma série de pré-requisitos. Tem que ser muito bem avaliado. No meu entendimento, seria quando se esgotassem todas as possibilidades de uma internação voluntária”, afirmou.

O psiquiatra defendeu que seja feita uma análise criteriosa sobre cada caso. Farias também recordou que já há previsão para que haja a internação compulsória, mas é necessário que uma decisão judicial seja emitida para tal. Isto só ocorre após perícia feita por um psiquiatra, após indicação técnica.

“É preciso avaliar o risco que a pessoa corre, os danos que ela pode provocar com suas ações e atos. Algo bastante complexo e que demanda, a via de regra, em uma ação judicial. Passa por um processo e, em algum momento, a Justiça determina [a internação compulsória], baseado também numa indicação técnica, atestada por um perito especializado em psiquiatria, perícia judicial”, prosseguiu.

Além disso, o médico lembrou que uma decisão judicial nesse sentido não costuma sair de uma hora para outra. Em alguns casos, chega a levar aproximadamente um ano. No entanto, ele compreendeu a apreensão dos comerciantes da cidade por conta do comportamento que o vício em entorpecentes pode causar, levando o usuário a cometer furtos e arrombamentos.

“Insisto em dizer que há todo um processo. Não é uma coisa que se resolve em um ou dois meses, tem casos que levam mais de um ano. Há toda uma posição da família, entes mais próximos desse indivíduo. Já posso imaginar que esses comerciantes se referem a essas pessoas em situação de rua que tenham um quadro de dependência química e tenham condutas inadequadas”.

Por fim, o psiquiatra explicou como funciona o passo a passo do tratamento médico de um dependente químico em situação de rua. Farias ressaltou que a internação compulsória deve ser o último recurso a ser aplicado. Esta seria uma alternativa para resguardar a segurança não apenas da sociedade, mas também do próprio usuário.

“Há todo um processo que se inicia desde quando essa pessoa começa a ser levada às unidades de saúde mental. Há os ambientes de acolhimento a nível ambulatorial. Quando se cai na internação compulsória é porque se esgotaram os tratamentos terapêuticos, dessa forma será tratado em instituição fechada. É difícil essa aceitação. A compulsória entendo sempre como uma medida de caráter protetivo a esse indivíduo”, concluiu.

O doutor em Direito Henderson Furst – Foto: Arquivo pessoal

O QUE DIZ A LEI

Existem dúvidas sobre que direitos os dependentes químicos em situação de rua possuem, como, por exemplo, qual o prazo máximo de internação e quem deverão ser seus responsáveis legais. Henderson Furst, doutor em Direito pela PUC-SP. Doutor e mestre em bioética pelo CUSC, respondeu a alguns questionamentos sobre o tema.

Que direitos um usuário possui ao ser submetido a tratamento médico?

Há diversos direitos que o paciente dependente de drogas possui. Alguns deles são: internação apenas quando outras modalidades de tratamento ambulatorial não se mostrarem eficazes; plano individual de atendimento elabora por equipe técnica multidisciplinar, visando a sua reinserção social; ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; entre outros

Ao ser internado, o paciente possui autonomia para definir o momento de sair ou isso depende apenas da alta médica?

A internação involuntária perdurará pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, sendo seu término determinado pelo médico assistente. Ou seja, o paciente não tem autonomia para definir o momento de sair, mas não poderá ficar mais de 90 dias internado. Um familiar ou um representante legal pode, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

Em caso de paciente sem familiares, quem responderá por ele?

Caso o paciente não tenha familiar conhecido, será nomeado um curador para ele, que poderá tomar tais decisões, supervisionado pelo Ministério Público do Estado.

Foto em destaque: Rovena Rosa/Agência Brasil