Drenagem e pavimentação avançam no Coqueiral

Após semanas de muito trabalho, com escavações que passavam dos 6 metros de profundidade, a Prefeitura de Saquarema deu um importante passo para a conclusão das obras de drenagem e pavimentação do bairro Coqueiral. Com um trabalho fruto de muitos estudos e projetos de engenharia, as equipes conseguiram interligar a lagoa (deságue) com as ruas próximas à praia.

Na Rua Miguel Couto, que é caminho da rede de drenagem, há um morro que precisou ser vencido. Foram utilizadas técnicas diversas, além de equipamentos como estaca prancha, Drill e martelo vibratório. Desta forma, as equipes conseguiram executar o trabalho para dar prosseguimento à drenagem da região.

O Coqueiral é um bairro que nunca teve escoamento das águas pluviais. Por conta da geografia do local, sempre vivia com pontos e bolsões de alagamento, até em tempo seco. Pedido antigo dos moradores, a drenagem e a pavimentação do bairro trarão mais qualidade de vida aos que moram e veraneiam no local. Estudos já foram realizados para sanar também o bolsão de alagamento em frente ao mercado Paraíso, o que será a próxima etapa.

Executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras fazem parte do programa “Saquarema Não Para”, que prevê a drenagem, pavimentação, urbanização, construção de calçadas, sinalização viária e iluminação pública de LED em mais de 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade. As ações seguirão até o ano de 2024, beneficiando diversos bairros, no maior projeto de infraestrutura já executado na cidade.

Em uma segunda etapa de obras, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atenderá à demanda dos moradores da Rua dos Funcionários, próximo ao Mercado Paraíso. A região, que também concentra muita água proveniente de chuvas, visto que fica em um nível abaixo da lagoa e do mar, também passará por obras de drenagem e pavimentação. A expectativa da Prefeitura é de que as intervenções no local comecem nas próximas semanas.



Fotos: Divulgação.