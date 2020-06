Drauzio Varella debate o impacto da pandemia na saúde mental em live

Em abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta mundial sobre uma possível crise de saúde mental por conta da pandemia do novo Coronavírus. Isso porque as pessoas teriam de lidar com o isolamento, o medo, a incerteza, o caos econômico, causando, assim, sofrimento psicológico, segundo a entidade. Mas, qual o impacto do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19 na saúde mental da população? É o que o Dr. Drauzio Varella irá debater junto com o médico Dr. Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC) no próximo dia 16 de junho, às 11h, ao vivo no Facebook.

Para o Dr. Drauzio Varella, é preciso também defender a mente em momentos de crise. Mudar o foco, se distrair com assuntos de interesse, ler um livro, fazer um curso ou aulas de idiomas são algumas das formas de manter a mente saudável.

A ação é uma iniciativa do Viva Saúde, Programa de Relacionamento do Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo), em parceira com o Dr. Drauzio Varella. O propósito é ampliar o acesso a conteúdo confiável e de qualidade sobre saúde a toda a população.