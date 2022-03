Dragagem pode gerar 30 mil empregos

As empresas que estão instaladas no Canal de São Lourenço, em Niterói, já começaram a fazer a dragagem em seus cais. A informação foi confirmada à reportagem de A TRIBUNA pelo secretário municipal de Desenvolvimento, Luiz Paulino Moreira Leite.

Paulino explicou que realizar o procedimento nos cais é responsabilidade de cada empresa. O secretário comparou a dragagem no canal com o “asfaltamento de uma rua” e a nos cais com a “manutenção de uma calçada”, que é de responsabilidade do “morador”.

Ainda segundo o secretário, a obtenção de licenças ambientais, um dos principais obstáculos para o início das obras, já é um problema superado. Ele explicou que as permissões obtidas pelo Município também abrangem o trabalho realizado pelas empresas. Nos próximos dias, a expectativa é que seja publicado o edital de licitação para a dragagem do canal.

“Nas ‘calçadas’, que são regiões do cais, quem faz é o empreendedor. São áreas de responsabilidade da empresa. A mesma licença que nós obtivemos tem amplitude para permitir que as empresas façam. Essas ‘calçadas’ são onde os barcos das empresas encostam”, explicou Luiz Paulino.

De acordo com o secretário, as seguintes empresas já iniciaram o procedimento: Mauá, Porto de Niterói, MacLaren, GE e Wilson Sons.

De acordo com Paulino, a expectativa é que sejam gerados cinco mil empregos diretos com efeito imediato, podendo chegar a 12 mil. Além disso, ele explicou que é possível que sejam abertas até 30 mil vagas indiretas. As empresas citadas foram procuradas mas, até o fechamento desta reportagem, não tinham se manifestado.

Foto: Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói