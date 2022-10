Dragagem do Porto do Rio é iniciada

A dragagem do Porto do Rio já está em andamento. Os trabalhos foram iniciados na última quinta-feira (27), e deverão ser concluídos até 27 de novembro. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) vai monitorar o serviço, que deverá ajudar a impulsionar a temporada de cruzeiros na capital fluminense.

Marcello Chagas, coordenador de operações do Píer Mauá, explicou quais são os objetivos da dragagem. Ele pontuou que a ideia é fazer com que todo o cais tenha o mesmo nível de profundidade, possibilitando receber, ao mesmo tempo, mais de uma embarcação de grande porte.

“A expectativa é que, após o término, haja uniforme profundidade em toda a extensão dos 1.000 metros de cais, solucionando uma dificuldade de receber mais de uma embarcação de grande porte por escala”, disse Chagas.

Na última quarta-feira (26), por meio de notificação, o Inea se manifestou favorável ao Plano de Monitoramento Ambiental para o serviço. A dragagem é considerada de suma importância para manter a segurança de navegabilidade no canal de acesso e garantir a possibilidade de manobras para os navios.

O plano prevê a dragagem de aproximadamente 120.000 m³ no cais da Gamboa. O objetivo é nivelar a profundidade de todo o cais a uma profundidade mínima de 10 metros. Ainda de acordo com o Inea, não há impeditivos ambientais para a execução da dragagem. A disposição do material dragado será feita em bota-fora marinho licenciado.

Desta forma, o Instituto vem acompanhando a licença, estando ciente do início das obras e com vistoria agendada para acompanhando da atividade. É importante ressaltar que já havia sido concedida, recentemente, a renovação da Licença Ambiental de Instalação (LI n° IN001580) para execução do serviço de dragagem de manutenção na zona portuária do Rio de Janeiro.

Projeto

INEA avalia medida como fundamental para segurança e navegabilidade dos navios

Para atender à próxima temporada de cruzeiros, a companhia iniciará um trabalho de dragagem no porto, após os treinamentos operacionais, exigidos pela Capitania dos Portos e pelo Inea. A atual profundidade do local, que atende aos berços de atracação do terminal de cruzeiros do Pier Mauá, varia de acordo com o trecho, indo de 8,3 metros até 10 metros. De acordo com a CDRJ, o objetivo do procedimento é nivelar essa profundidade em 10 metros, em toda a extensão do cais,

Sendo assim, será permitida a atracação de embarcações acima de 9 metros de calado (distância da lâmina d’água até a parte inferior do navio). A bacia de evolução também será nivelada a uma profundidade mínima de 10 metros. O investimento para as obras de dragagem é de R$ 8,5 milhões, a serem bancados – pela primeira vez na história de Docas – com recursos próprios.

Temporada de cruzeiros

Para a temporada 2022-2023 de cruzeiros, a expectativa é de oferta de mais de 780 mil leitos. Além disso, até abril do ano que vem, cerca de meio-milhão de turistas deverá transitar pelo terminal da Praça Mauá, A expectativa é que 37 embarcações gigantes, sendo 26 navios internacionais e 11 nacionais, atraquem na cidade; destes, 10 atracarão pela primeira vez no Rio de Janeiro. Os efeitos positivos para a economia do Rio de Janeiro deverão ser de aproximadamente R$ 1 bilhão.