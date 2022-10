Dragagem do Porto do Rio amplia capacidade, mas causa polêmica

Ambientalistas e pescadores alertam para recorrentes consequências ambientais da ação

Viajar e conhecer novas paisagens é um sonho compartilhado por todo mundo que trabalha e, numa determinada época do ano, tira suas merecidas férias. O turista brasileiro e estrangeiro que chega ao Rio de Janeiro se encanta com a nossa hospitalidade e, principalmente, diversidade cultural, refletida em diferentes pontos turísticos.

Píer Mauá. Foto: Agência Brasil

No objetivo de atingir a meta de 500 mil turistas, desembarcando no Terminal Internacional de Cruzeiros do Píer Mauá, diversas ações vêm sendo implementadas, no sentido de melhorar a infraestrutura daquele local, eleito, por sete vezes, “o melhor terminal de passageiros da América do Sul” – o “Oscar do Turismo Mundial” – pelo World Travel Award.

Para atender a próxima temporada, que começa no dia 28 e promete ser a maior dos últimos 10 anos, a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) – que administra o Porto do Rio de Janeiro -,em parceria com a empresa Píer Mauá, iniciará um trabalho de dragagem no porto, após os treinamentos operacionais, exigidos pela Capitania dos Portos e pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente).

A atual profundidade do local, que atende aos berços de atracação do terminal de cruzeiros do Pier Mauá, varia de acordo com o trecho, indo de 8,3 metros até 10 metros. De acordo com a CDRJ, o objetivo do procedimento é nivelar essa profundidade em 10 metros, em toda a extensão de cais, permitindo a atracação de embarcações acima de 9 metros de calado (distância da lâmina d’água até a parte inferior do navio). A bacia de evolução também será nivelada a uma profundidade mínima de 10 metros.

O investimento para as obras de dragagem é de R$ 8,5 milhões, a serem bancados – pela primeira vez na história de Docas – com recursos próprios. A empresa ressalta que o procedimento permitirá uma maior simultaneidade nas atracações de embarcações de grande porte, no trecho de cais abrangido pelo terminal de cruzeiros do Pier Mauá, proporcionando “um aumento significativo” na quantidade de escalas dessas embarcações.

Responsável pela operação marítima do Pier Mauá, Marcello Chagas destacou que, com a dragagem, “será possível operar com os navios mais novos e modernos que têm no máximo 9 metros de calado”.

Com mais profundidade, o terminal de passageiros poderá receber o MSC Seashore, que tem capacidade para 5877 passageiros e 339 metros. O navio ficará na Praça Mauá em 9 de dezembro e, depois, em 27 de março de 2023.

Nova dragagem, velhos problemas

Mas, em se tratando de dragagem e desenvolvimento, nem tudo são flores – nem muito menos peixes. Em 2011, uma matéria do jornal O Globo destacou que pescadores da Praia de Itaipu, em Niterói, haviam percebido que houve um aumento de detritos na costa da cidade, entre 2009 e 2011: o que reduziu em cerca de 80% a quantidade de pescados na região; gerando, à época, um prejuízo de R$ 700 por dia.

À ocasião, a principal suspeita dos trabalhadores recaía sobre as obras de dragagem do Porto do Rio: os detritos foram jogados a 20 quilômetros da costa de Niterói.

A reportagem dá conta ainda de que a Fiperj (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro) prometeu formar uma comissão para analisar o fundo do mar de Itaipu e diagnosticar se o despejo de resíduos no local é irregular. Procurada, a gestão atual da Fundação, que assumiu abril de 2021, “desconhece as questões envoltas à dragagem realizada em 2011, bem como a existência de um grupo técnico formalizado”. E esclareceu, também, que o licenciamento ambiental recebe a tutela do Inea.

Dano ambiental

Em vídeo produzido por pescadores, em 2012, pode-se ver o tipo de material que foi despejado ao mar e chegou até a costa niteroiense. Informações da descrição dão conta de que a Colônia de Pescadores Z-7, de Itaipu, “já entrou com diversas representações junto aos Ministérios Públicos Federal e Estadual (MPF e MPE)”. “O MPE apresentou Parecer Técnico elaborado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais, confirmando diversas irregularidades no descarte e os prejuízos à pesca artesanal e ao meio ambiente”, relata o texto.

Foto: Mário Moscatelli

Àquele ano, a comunidade constatou que “imensas montanhas” de lixo se acumularam e se espalharam pelo fundo marinho. “Nos dias de mau tempo, o mar se agita e espalha aquelas milhares de toneladas de lixo descartados, próximos à costa da cidade de Niterói”, ressalta a texto.

Desconfiança

Lixo despejado próximo ao Museu do Amanhã, no Rio. Foto: Mário Moscatelli.

Para o presidente da Alma RJ (Associação Livre de Maricultores de Jurujuba), Mizael Lima, não há transparência sobre se há de fato, a necessidade de um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima), que faça com que a dragagem seja tocada adequadamente. Isso porque, na avaliação dele, o lixo despejado em alto-mar se espalha para dentro da Baía de Guanabara, atingindo localidades como Jurujuba e Copacabana, por exemplo. “É uma sopa de poluentes sedimentada. Todo esse produto químico mata peixes, atingindo, também, a Praia de Itaipu. Banhistas, turistas, profissionais da pesca, somos vítimas disso. Os mexilhões morrem. Em 2011, ocorreu o mesmo problema. A vida é muito difícil para o profissional que vive do meio ambiente”, queixou-se.

Ambientalistas apresentam soluções

Em tempos de guerra, inflação e escassez de alimentos no mundo, torna-se fundamental preservar a natureza e o bioma, para que a humanidade possa ter alguma perspectiva de sobrevivência. Num processo de dragagem, é importante, por exemplo, definir o volume e que tipo de contaminante será extraído do fundo do mar.

Desde 1984, a legislação ambiental brasileira, através da Lei Federal nº. 6938/1984, tornou obrigatória a apresentação do prévio EIA-Rima para atividades econômicas que provoquem dano ambiental ou potenciais riscos ao meio ambiente.

No caso da dragagem do Porto do Rio, ambientalistas e comunidade pesqueira contestam que, até o momento, tais estudos não tiveram a publicidade e a transparência pública necessária. Eles alegam que há riscos da presença de metais pesados de origem industrial, com grande volume de sedimentos (lama contaminada); além da presença de grande volume de lixo plástico, acumulado no fundo da Baía de Guanabara.

Outra questão incômoda é a definição de um destino final adequado da lama ou sedimentos a serem dragados – o chamado “bota fora” -, que tem sido feito, segundo ambientalistas, na entrada da Baía e nas ilhas próximas, que são tradicionais pesqueiros e rota de espécies marinhas.

Para o professor, gestor ambiental e ambientalista Sérgio Ricardo, em outras ocasiões, grande volume de lama e lixo de dragagens de portos acabaram retornando, “empurrados pelas marés”, provocando “intensa poluição de praias do Rio de Janeiro e de Niterói”; impactando a produção de mariscos, “realizada, desde os anos 1990, na enseada de Jurujuba”, disse o cofundador do Movimento Baía Viva.

Ele avalia que, quando se draga a Baía, há riscos da presença de metais pesados, além do grande volume de lixo plástico, que “se espalham durante as dragagens”. “Não se pode emporcalhar o meio ambiente. Na prática, quando há impacto sobre a pesca, a empresa responsável pela dragagem deve indenizar os pescadores. A poluição na Baía de Guanabara gera um prejuízo socioeconômico de R$ 30 bilhões por ano. Isso representa uma deseconomia ou produção econômica sacrificada. A vocação econômica do Rio de Janeiro é para a Economia do Mar – Economia Azul, ONU – e, com praias poluídas, o turismo entra em declínio”, frisou Ricardo.

Especialista em gestão e recuperação de ecossistemas costeiros degradados e responsável pela elaboração e execução de projetos de recuperação de manguezais da região metropolitana do Rio de Janeiro, o biólogo e ambientalista Mário Moscatelli destaca que, caso se tenha checado, previamente, que um processo de dragagem é realmente necessário, sob o ponto de vista técnico, deve-se ser executado no objetivo de gerar o menor impacto ambiental possível.

Ele ressalta que a questão fundamental reside no local onde serão depositados os materiais dragados e seus respectivos graus de contaminação. Citando o caso da dragagem do Canal do Fundão, em 2010, o biólogo destaca que parte do material foi utilizado para a criação de um aterro hidráulico. “Sobre ele, criei uma área de manguezal, com 130 mil metros quadrados, na Ilha do Fundão. Hoje, após 12 anos, temos uma floresta de manguezal”, exemplificou.

Além de gerar um impacto ambiental positivo, a alternativa, segundo Moscatelli, economizou no transporte do sedimento para algum trecho distante da costa; o que evitou, também, a contaminação do local que receberia o sedimento. Para o ambientalista, esta seria uma “solução ambientalmente positiva e mais barata”, já que vastas áreas da Baía poderiam ser utilizadas para receber o sedimento e plantar mais manguezais, como ocorre no litoral de Duque de Caxias. “Agora, se a opção for dragar e transportar o sedimento removido para algum trecho da costa, precisa-se buscar algum ponto onde as correntes marítimas não tragam de volta o sedimento mais fino para o litoral: o que impacta ilhas e formações rochosas, permanentemente submersas. Nestas áreas, há várias espécies marinhas que se reproduzem”, explicou.

Mário Moscatelli acrescenta que se faz necessária uma fiscalização moderna e permanente, porque esse tipo de transporte e descarte de sedimentos dragados, geralmente, “geram problemas, por conta da ineficiente disposição dos sedimentos, nos pontos determinados pelos órgãos ambientais”, finalizou o especialista, destacando que tanto o Inea quanto o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais) têm a devida ingerência no assunto.

A Companhia Docas informa que o descarte dos detritos advindos da dragagem será realizado em mar aberto, em local aprovado pelo Inea, e que o procedimento de dragagem – de manutenção -, “não é de altíssimo impacto” e não requer o EIA-Rima. “O volume total a ser dragado será em torno de 100 mil m³ (metros cúbicos). Nesse caso, basta a licença ambiental, que já foi concedida”, ressalta a empresa, em nota, acrescentando ainda que a escavação inclui “os berços de atracação e a bacia de evolução”. “A equipe que atuará no processo pertencerá à empresa contratada e será fiscalizada por dois fiscais da própria CDRJ. Não há resíduos tóxicos e nem contaminados, mas sim areia fina sedimentada pelo movimento natural das correntes”, conclui Docas”.

Inea diz que EIA-Rima foi exigido

A área técnica do Ibama disse que o tema referente à dragagem do Porto do Rio deve ser tratado com o Inea, que respondeu, argumentando que foi concedida, recentemente, a renovação da Licença Ambiental de Instalação para dragagem de manutenção no acesso ao Porto do Rio de Janeiro. O Instituto esclareceu que a realização desse tipo de atividade “é importante para manter a segurança de navegabilidade no canal de acesso e garantir a possibilidade de manobras para os navios”. “Essa Licença Ambiental de Instalação é oriunda da Licença Prévia que, para ser concedida, foi exigida do empreendedor a apresentação EIA-Rima. De acordo com o projeto avaliado, a disposição do material dragado será feita em bota-fora marinho licenciado”, destaca o Inea, em nota, informando ainda que o lixo das embarcações é retirado por empresas licenciadas e encaminhado para aterro sanitário licenciado. “É importante salientar que o Inea atua na fiscalização ambiental e é responsável pelo acompanhamento das licenças emitidas pelo órgão ambiental estadual”, finaliza a nota.

Canal de São Lourenço

Em junho, A TRIBUNA destacou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico recebeu do Inea a concessão de licença para a dragagem de manutenção do acesso aquaviário ao Porto de Niterói, o Canal de São Lourenço.

A validade da autorização é até dia 28 de abril de 2027 e será aberto ao acesso à Ilha da Conceição com cerca de 20 metros de largura e 300 metros de extensão. O EIA-Rima foi feito pela Prefeitura de Niterói com custo de R$ 772 mil e a administração municipal garante que já está em andamento o processo de elaboração do edital de licitação para a dragagem – esperada há mais de 40 anos pelo setor naval. O investimento é de R$ 140 milhões.

O prefeito Axel Grael (PDT) visitou, em julho, o terreno onde será instalado o Terminal Pesqueiro de Niterói. O local escolhido, após a obra de dragagem do canal São Lourenço, recebeu a aprovação definitiva da licença ambiental, como informou Grael. “Estivemos em uma visita ao espaço onde será viabilizado o Terminal Pesqueiro de Niterói, após a dragagem do Canal de São Lourenço, que é de responsabilidade do Governo Federal. A dragagem faz parte do Plano Niterói 450 e é uma estratégia essencial para a retomada econômica do município, neste período pós-pandemia. A obra trará uma possibilidade de gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos na cidade”, destacou.