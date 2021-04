Dr. Jairinho ligou para o governador e relatou a morte do menino Henry

O vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, alvo de investigação sobre a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, telefonou para o governador em exercício Cláudio Castro, no dia 8 de março, para relatar o que havia ocorrido no Condomínio Majestic, na Bara da Tijuca, Zona Oeste. Henry morreu em 8 de março, em circunstâncias que ainda não esclarecidas. A criança estava na casa do padrasto e da mãe, e de acordo com a versão deles, foi encontrada desacordada e socorrida para o hospital em seguida. Laudos periciais apontaram várias lesões no corpo da criança.

A ligação ocorreu segundo ele, a ligação aconteceu após a morte da criança e antes de o caso chegar ao noticiário. No telefonema, o governador em exercício teria afirmado que não se envolveria no assunto. O advogado André França Barreto, que representa Dr. Jairinho, enviou uma petição ao delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga a morte de Henry, sobre uma das testemunhas do inquérito. No documento, a alegação é que a ex-namorada do parlamentar – que relatou agressões a ela e a sua filha, de 3 anos – teria mentido e caluniou Dr. Jairinho por ter sido abandonada por ele no altar.

O fim do relacionamento teria gerado uma situação “humilhante”, de acordo com o relato, gerando ainda ameaça de vingança. Na mesma petição é alegado que em vez de procurar a polícia, a ex-namorada procurou pelo engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai de Henry, evidenciando perseguição.

Reconstituição

O delegado responsável pelo caso, rejeitou a solicitação da defesa e manteve a reconstituição do caso para nesta tarde, mantendo o procedimento policial, que ocorreu no apartamento do casal Dr. Jairinho e Monique Medeiros. A defesa do casal alegou que Monique tem sofrido de forte quadro depressivo desde a morte do filho e, por isso, não teria condições de participar. Laudos médicos foram anexados ao pedido. A ideia dos investigadores foi simular os acontecimentos da noite da morte, incluindo uma suposta queda da cama.