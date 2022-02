Doutores da Alegria voltam a visitar hospitais em Niterói e São Gonçalo

Alegria. Esperança. Sorrisos. Esses são alguns dos benefícios que pacientes internados em hospitais públicos de Niterói e São Gonçalo, por exemplo, recebem com a atuação dos Doutores da Alegria. O projeto Plateias Hospitalares foi criado em 2009, e tem como um dos objetivos fazer que o ‘hospital seja um espaço não somente de cuidado, mas de promoção da saúde em que a arte é coadjuvante’, segundo definição do grupo. Os grupos, companhias e artistas participaram de um edital para poder atuarem com a associação e dos 54 inscritos, 19 foram selecionados.

As apresentações vão acontecer entre março de 2022 a julho de 2023 e o calendário será montado de acordo com as companhias artísticas e os hospitais. Em Niterói o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e em São Gonçalo o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) vão receber os artistas. Além desses dois mais cinco estão na listagem dos contemplados: Hospital Estadual Adão Pereira Nunes Saracuruna (Duque de Caxias), Hospital Estadual Eduardo Rabello Campo Grande (Rio de Janeiro), Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart (São João de Meriti), Hospital Municipal da Piedade (Piedade) e Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras (Laranjeiras).





“Não é bom somente para as crianças, é bom para funcionários também. Eles vão passando pelos corredores e todo mundo adora. As pessoas pedem os Doutores da Alegria. Agora no carnaval eles visitavam a unidade também. Fica um clima de alegria e eles preenchem o dia. Deixa a semana a mais feliz”, contou a brinquedista hospitalar do Heat, Rachel Caracciolo.

Heat

No Heal os funcionários já sentem saudade dos grupos. “Sempre acompanhava os Doutores da Alegria quando eles faziam as visitas aos setores. Era encantador ver no rosto dos pacientes a alegria de receber em seus leitos uma energia e alegria contagiante, vindo em um momento tão delicado. Aliás, não só pacientes, colaboradores, fornecedores, enfim todos que estivessem na ‘frente da alegoria’ eram tomados pela mesma sensação: alegria, risos, música e entusiasmo. Muitas saudades”, lembrou o responsável pela comunicação interna do Heal, Raphael Silva.

Heal

De acordo com a Associação Doutores da Alegria, além de fazer a curadoria do projeto, o Doutores da Alegria oferece formação aos artistas, orientando e adaptando os espetáculos para o ambiente hospitalar. O objetivo é promover o acesso à cultura por meio de uma programação voltada a pacientes adultos e idosos, crianças e comunidades do entorno de hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro. Em treze anos de existência, já foram realizadas mais de 500 apresentações, envolvendo mais de 300 artistas, para mais de 100 mil pessoas.

Veja a lista de companhias agraciadas pelo edital:

● Bagunço – Pílulas Sonoras, o cortejo hospitalar do Bagunço;

● Cia de 2 – Balangandã de histórias;

● Cia de Palhaços Etcétera e Tal – Pela Ponta do Nariz;

● Cia Doispralá Doispracá – Por que o céu é tão longe;

● Cia Sapato Velho – (En) Cantando através de Clássicos;

● Cia Sapato Velho – Ho Ho Ho com Há Há Há;

● Cia Teatral Milongas – Conversas Inversas Histórias Diversas;

● Circo Dux – Telepático;

● Conexão do Bem – Cortejo Conexão do Bem;

● Estrela Prateada – Cortejo Estrela Prateada;

● Ilana Pogrebinschi – Contos para fortalecer a coragem;

● Juliana Correia – Um mar de histórias;

● Léo Gaviole – O Circo do Seu Leo;

● Maravilhá – Maravilhá! Cancioneiro Brincante;

● Núcleo Na Gema – Kê Gracinha;

● Orquestra Circônica – Cortejo de Carnaval da Orquestra Circônica;

● Os Ciclomáticos Cia de Teatro – A Farra do boi-bumbá;

● Palhaço Funil – O menor picadeiro do mundo;

● Papa Vento – Histórias que curam.

Raquel Morais