Doutores da Alegria abre edital de seleção de espetáculos artísticos

Estarão abertas até dia 25 de setembro o edital de seleção de espetáculos artísticos para o projeto Plateias Hospitalares, da associação Doutores da Alegria. Podem se inscrever grupos sediados no Rio de Janeiro e em Niterói, que atuem nas categorias: música, dança, teatro, circo e contação de histórias.

O objetivo do projeto, realizado desde 2009, é viabilizar o acesso de pacientes, acompanhantes e funcionários dos hospitais às apresentações artísticas de diferentes linguagens. As inscrições são gratuitas. O documento para download estará disponível no site www.doutoresdaalegria.org.br Os espetáculos selecionados serão apresentados entre julho de 2021 e dezembro de 2022.

Doutores da Alegria é responsável pela curadoria, contratação e orientação aos artistas selecionados para realizar o circuito hospitalar. O resultado da seleção dos projetos será publicado no dia 26 de outubro, exclusivamente no site e nas redes sociais da associação. Sobre Plateias Hospitalares: Realizado desde 2009 no Rio de Janeiro, o projeto Plateias Hospitalares inaugurou de forma pioneira um circuito hospitalar permanente de artes no Rio de Janeiro. Entre as linguagens artísticas oferecidas estão o teatro, a música, o circo, a dança e a poesia. Os espetáculos se adaptam ao espaço hospitalar, colocando a arte como coadjuvante da saúde. Em onze anos, já foram realizadas mais de 600 apresentações, envolvendo mais de 500 artistas, para quase 110 mil pessoas.

O projeto promove o acesso à cultura por meio uma programação voltada a pacientes adultos e idosos, crianças e comunidades do entorno de hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. Engloba a curadoria dos espetáculos, preparação artística, montagem da programação e acompanhamento da rotina de apresentações.

“A ideia é trabalhar para que, cada vez mais, o hospital seja um espaço não somente de cuidado, mas de promoção da saúde, em que a arte é coadjuvante”, diz a coordenadora do projeto no Rio de Janeiro, Silvia Contar. Inspirado no projeto americano “Hospital Audiences”, o Plateias Hospitalares tem parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde. Sobre Doutores da Alegria: Doutores da Alegria introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo há 28 anos junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

A partir das intervenções em São Paulo e Recife, a associação compartilha o conhecimento produzido através de formação, pesquisa, publicações e manifestações artísticas. Entre seus projetos destacam-se a Escola dos Doutores da Alegria, um programa de formação de cunho social, o desenvolvimento de uma programação permanente em hospitais públicos e a articulação de uma rede de iniciativas semelhantes. E o conteúdo artístico produzido é apresentado em teatros e em empresas. O trabalho é gratuito para os hospitais e mantido por doações de pessoas e empresas.