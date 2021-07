Douglas Gomes condena ataque e chama Paulo Eduardo Gomes de grosseiro

Após mais uma acusação de homofobia na Câmara de Vereadores de Niterói por Verônica Lima, que abriu uma ocorrência contra Paulo Eduardo Gomes, um dos vereadores que já foi acusado de transfobia na Casa, Douglas Gomes (PTC), repudiou o ataque e chamou seu colega de plenário de mal educado.

“Não é de hoje que o vereador Paulo Eduardo Gomes (PSOL) vem desrespeitando a vereadora. Ele é grosseiro, indelicado e mal educado. O desrespeito dele ocorre também contra outros vereadores, inclusive contra mim”, disparou o vereador.

Douglas Gomes também virou sua metralhadora para a Benny Briolly (PSOL), sua desafeta na Câmara. “Vale ressaltar que, na semana passada, uma servidora da mesa diretora foi atacada pela Benny com gritos, xingamentos e dedo no rosto. É uma prática reiterada dos membros desse partido”, disse.

Paulo Eduardo Gomes respondeu seu colega de plenário. “A Benny é atacada pelo Douglas quase que diariamente. Ele chama ela de “vereador” todos os dias”, afirmou.

Paulo Eduardo voltou a ressaltar o pedido de desculpas a Verônica Lima. “Mais uma vez peço desculpas pelo ocorrido, como farei em todos os espaços em que tiver oportunidade. Errei e reconheci meu erro de imediato, pedindo desculpas no exato momento em que usei uma frase infeliz na Sala da Presidência e depois me desculpei também em Plenário. A frase não foi dita da forma como vem sendo divulgada, mas foi sim um erro. Não houve nenhuma menção ou ameaça de violência, mas todos estamos falando exaltados na sala e foi uma péssima forma de justificar o tom elevado, mas jamais de ameaçar a vereadora. Não há como negar que pratiquei um ato machista e lesbofóbico do qual me arrependo profundamente. Mas racionalmente digo que não desejei constrangê-la, foi uma resposta errada que dei em meio a uma discussão acalorada entre nós. Todas as discussões com a vereadora ao longo de anos foram em função de divergências na conduta política, em votações como na recente Reforma da Previdência, em que votei contra o aumento da alíquota previdenciária dos servidores e a vereadora votou a favor, contra os trabalhadores. Mas reitero que nenhuma divergência política permite a falta de respeito e a reprodução de falas que causem dor às mulheres”, sallientou o vereador.