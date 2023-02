Douglas Brose ganha prêmio de melhor carateca do ano pela terceira vez

Douglas também é tricampeão mundial

No Rio de Janeiro, a Cidade das Artes foi palco de uma festa que reuniu e premiou os melhores atletas de diferentes modalidades esportivas do ano de 2022. Douglas Brose, de 37 anos, recebeu o prêmio pela terceira vez em sua carreira com mais de 15 anos.

Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Prêmio Brasil Olímpico, foram escolhidos outros grandes esportistas, como a ginasta Rebeca Andrade e o corredor Alison dos Santos Perto como melhores atletas de 2022. Outros 57 esportistas também foram homenageados na cerimônia.

Perto de se aposentar dos tatames, ser eleito o melhor carateca brasileiro de 2022 é um marco importante na trajetória dele. Além disso, em Dubai ele havia conquistado o tricampeonato mundial.

No dia da premiação que ocorreu no Rio de Janeiro, o atleta estava em El Salvador para ministrar um seminário e ajudar equipes do país se prepararem para os jogos centro-americanos e do Caribe, que vão acontecer em junho. Diante disso, a esposa e técnica, Lucélia Brose representou o atleta no evento.

Esposa de Douglas representou o atleta no dia do evento

Ele comenta que dos 13 prêmios entregues para o karatê nacional, oito são dele. “É um prazer muito grande estar sempre recebendo uma honraria dessa magnitude”, comenta.