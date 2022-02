Dose de reforço em adolescentes começa na próxima segunda em Niterói

A aplicação da dose de reforço em Niterói da vacina contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiência permanente, com intervalos de 5 meses da segunda dose será iniciada na próxima segunda-feira (21). A imunização seguirá um calendário por idade.

Para receber a dose de reforço é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante da primeira e segunda dose da vacina e laudo da comorbidade ou deficiência permanente. Serão vacinados os jovens com comorbidades ou deficiência permanente listadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vacina todos os gonçalenses com mais de 5 anos contra o coronavírus em duas unidades de saúde neste sábado (19). As clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, atendem das 8h às 12h. A secretaria pede para que a população chegue aos pontos de vacinação uma hora antes do término da aplicação da vacina para que o expediente termine no horário previsto.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Já para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente.

Os pais que não tiverem como levar os filhos menores de 12 anos para a vacinação devem fazer documento por escrito (pai ou mãe) para qualquer pessoa com mais de 18 anos levar a criança até o ponto de vacinação. Neste caso, o genitor que assinar a declaração também deve entregar um documento de identidade com foto para o responsável provar a autenticidade do consentimento. Os pais também devem prestar atenção no intervalo de vacinas. Caso a criança tenha tomado alguma outra vacina, deve-se esperar 15 dias para a vacinação contra o coronavírus.

Acamados – Para as crianças entre 5 e 11 anos, os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou 785.127 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.261 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 656.584 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 285.466 pessoas.