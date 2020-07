Dos casos de Covid-19 em Niterói, 87,3% dos pacientes se recuperaram

Niterói chegou nesta segunda-feira (6), a 5.293 pacientes recuperados da Covid-19, num total de 6.057 casos. São 87,3% dos casos confirmados de contaminação. Por outro lado, o município registrou 223 óbitos. Os dados foram divulgados pelo prefeito Rodrigo Neves, em sua live no Facebook da prefeitura.

Para Rodrigo, as medidas tomadas desde o início foram fundamentais para chegar a esses números.

“Fizemos o isolamento social mais bem sucedido da Região Metropolitana, rigoroso, por 60 dias. Salvamos centenas, milhares de vidas. Em 21 de maio conseguimos iniciar o plano de transição gradual para o novo normal, baseado na ciência, feito com cuidado e responsabilidade”, disse.

Segundo o prefeito, o município realizou 42 mil testes, 10 vezes mais que a cidade do Rio e 20 vezes mais que a média nacional, alcançando patamar de cidades de países desenvolvidos.

Rodrigo anunciou também o valor do arrendamento do Hospital Oceânico, cujo valor gerou polêmica.

“Os canalhas de sempre ficam espalhando fake news. Espalharam mentiras de que o arrendamento custaria R$ 58 milhões. A prefeitura dispunha de R$ 4,8 milhões para o arrendamento. Mas em conversas com a controladoria do município, chegamos ao valor final de R$ 1,710 milhão, por 12 meses. O que dá 30 vezes menos que esses canalhas divulgaram. Inadmissível que queiram explorar a boa fé do cidadão e espalhar notícias falsas. Já ganhei uma causa em relação a esta questão e vou ganhar outra”, declarou Rodrigo.

O secretario de Saúde Rodrigo Oliveira falou sobre a vacinação contra a H1N1.

“Seguimos vacinando contra a gripe, para o públio-alvo: gestantes, puéperas e crianças. Sobre a Covid-19, a partir de desta terça-feira, dia 7, serão disponibilizados os dados por semana epidemiológica. Demandas apontam para cenário de estabilidade com tendência de queda”, disse o secretário

Plano de Retomada

O prefeito anunciou que no dia 15 de julho divulgará o plano de retomada da economia da cidade.

“Nosso plano de retomada econômico contará com o apoio da Firjan, Associação Comercial e CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), entre outros. Quero ressaltar o sentimento de pertencimento. O niteroiense é um povo invicto. Somos uma cidade diferenciada. A atitude de cada um de nós contribui para o bem ou mal. Aqui tem contribuído para o bem”, afirmou.