Dorival Júnior não renovará contrato com o Flamengo

Após descobrir que a diretoria do Rubro-Negro iniciou negociações com o português Vitor Pereira, Dorival Júnior, treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil deste ano, comunicou imediatamente que qualquer chance de renovação está descartada. A informação foi feita pelo jornalista Venê Casagrande.

Com isso, Dorival encerra a terceira passagem pelo Flamengo de forma positiva. O treinador foi contratado em junho, quando a equipe estava próxima da zona de rebaixamento. Conseguiu, em seis meses, reerguer o clube e chegar à conquista da quarta Copa do Brasil e da terceira Libertadores.

Dorival Júnior encerra sua passagem com 41 jogos, 23 vitórias, seis empates e nove derrotas, obtendo, assim, 60.98% de aproveitamento.

