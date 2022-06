Donos de bancas denunciam furtos no Centro de Niterói

Donos de bancas de jornais estão inseguros no Centro de Niterói. Na madrugada desta segunda-feira (13), ladrões furtaram uma banca localizada na esquina da Avenida Ernani do Amaral Peixoto com a Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro. Bandidos também tentaram arrombar outra, na Avenida Visconde do Rio Branco, mas sem sucesso.

De acordo com Antônio Ciambarella, presidente da Associação de Proprietários de Bancas de Jornais (Aproban), os casos não foram isolados. Dados da associação afirmam que há pelo menos três furtos ou tentativas por semana, na Região Central da cidade. Ele ainda afirma que a polícia atribui os casos a pessoas em situação de rua.

Bancas no Centro de Niterói foram alvos de ações criminosas – Foto: Divulgação/Aproban

“A gente tem, em média, duas a três bancas arrombadas por semana. Nós já estivemos com o Segurança Presente e a PM. Eles dizem que o problema é da Prefeitura, que precisa fazer ações sociais com essas pessoas em situação de rua. A gente faz queixa na delegacia, mas eles só fazem o boletim de ocorrência por registro. Não há solução nenhuma”, reclamou.

Ainda de acordo com Ciambarella, durante o dia até por volta de 21h, o policiamento é constante. Contudo, no final da noite e durante a madrugada, a quantidade de policiais e viaturas nas ruas cai consideravelmente. O presidente da associação pontua que, ainda que o ladrão não consiga furtar produtos, a tentativa de arrombamento já causa prejuízos.

“Muitas vezes não conseguem entrar, mas só o prejuízo quando se amassa uma porta é, no mínimo, R$ 1 mil de prejuízo. Há um mês furtaram uma banca na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro com a Rua da Conceição. O que a associação poderia ter feito já fez, que é procurar a PM e o Niterói Presente. Vamos fazer o que? Ir ao batalhão de novo?”, completou.

De acordo com a associação, o prejuízo da banca furtada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto ainda está sendo contabilizado, mas estima-se que gire em torno dos R$ 7 mil, sendo R$ 5 mil em itens furtados mais R$ 2 mil do conserto. Foram levados itens como maços de cigarro, isqueiros, brinquedos e cartões de recarga de celular. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

Questionada se pretende ampliar a atuação do Segurança Presente para toda a madrugada, a Secretaria de Estado de Governo afirmou que “o patrulhamento do Segurança Presente em Niterói possui o maior horário de todas as bases da Operação, não havendo previsão de estender o horário. Atuamos suplementando o trabalho da Polícia Militar”.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar ressaltou que o 12º BPM intensificou o policiamento, que foi mantido nos horários e locais com maior incidência de delitos, na região central. No entanto, batalhão afirmou que não havia sido noticiado sobre a recorrência dos casos de furtos em bancas de jornal. Por isso, destacou que já está em curso uma estratégia para prevenir novos roubos.

“A Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o comando do 12ºBPM (Niterói) intensificou o policiamento e segue empregando seu efetivo de maneira ostensiva e em patrulhamento dinâmico na área central da cidade de Niterói (…), porém, já se encontra em curso esquema de policiamento voltado a coibir tais delitos. Dentre as estratégias, estão a ocupação na Favela do Sabão, que visa o impedimento ao tráfico de drogas; cerco permanente ao Morro do Estado, que engloba ruas de acesso ao Centro de Niterói; e o patrulhamento intensificado no Centro em horário noturno (das 18h às 6h). Cabe ressaltar que, neste semestre, os policiais do 12º BPM realizaram mais 100 (cem) prisões por furto em toda área do batalhão”, confirma a nota.