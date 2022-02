Dono de frigorífico é preso por furto de energia

O responsável por um frigorífico foi preso, em São Gonçalo, acusado de furtar energia elétrica. Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) e uma equipe do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) prenderam em flagrante, nessa terça-feira (22), o proprietário do estabelecimento.

Segundo com os policiais, após uma denúncia anônima, as equipes foram até o frigorífico localizado no bairro Arsenal, em São Gonçalo, e constataram as ligações clandestinas de energia. A inspeção foi acompanhada pelo dono do estabelecimento.

Ainda de acordo com os agentes, o homem não apresentou a conta de consumo aos agentes e não soube informar onde era o medidor de luz do estabelecimento. Ele foi conduzido para a 75ª DP e foi autuado em flagrante por furto de energia.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Conscientização

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a concessionária Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.