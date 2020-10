Donald Trump e primeira dama dos EUA testam positivo para Covid 19

O presidente Donald Trump e a primeira-dama dos EUA, Melania, testaram positivo para Covid 19, terão de ficar em quarentena, em isolamento na Casa Branca por tempo ainda indeterminado. Eles fizeram os testes, após diagnóstico positivo de uma assessora. Desde o início da pandemia, Trump já havia minimizado o vírus, ironizou e até questionou a eficácia das máscaras de proteção.

O anúncio foi feito na madrugada dessa sexta-feira. O casal foi foi submetido aos testes na quinta-feira (dia 1º), após a assessoria Hope Hicks, de 31 anos, ter contraído o vírus. Ela esteve a bordo do avião presidencial com Trump na terça-feira (dia 29), para acompanhar a ida do presidente a Cleveland, onde ele participou do primeiro debate eleitoral com o candidato do Partido Democrata, Joe Biden. Em post em uma rede social na manhã de hoje, Biden desejou, em nome dele e de sua esposa, Jill Biden, uma “rápida recuperação” para Trump e Melania. “Continuaremos orando pela saúde e segurança do presidente e de sua família”, postou o candidato democrata.

Por conta do caso da assessora, Trump e Melania entraram em quarentena algumas horas antes de saber do resultado dos seus próprios testes. Assim como na véspera, Hope Hicks também viajou com o presidente Trump na quarta-feira (dia 30), para um comício no estado de Minnesota. No evento, muitos participantes não usavam máscaras e na mesma viagem, Trump foi a um evento particular para angariar fundos para sua campanha, na casa de um doador de Minneapolis, capital do estado.

Antes do debate com Joe Biden de terça-feira, Trump participou de sessões de preparação com membros de sua equipe em salas da Casa Branca. De acordo com o jornal “The New York Times”, os funcionários passam por testes com frequência, e, por isso, deixam de usar máscaras e tomar outras medidas de precaução.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Trump já havia demonstrado ceticismo em relação ao vírus e havia questinado a eficácia das máscaras no combate à Covid-19. Disse, por exemplo, no início da pandemia que a doença era uma “gripe”. Ao longo dos últimos meses, Trump ora tem afirmado que máscaras são importantes e que usá-las “é a coisa patriótica a se fazer”, ou tem ironizado o uso delas.

Na quinta-feira (1), Trump viajou a um de seus clubes de golfe em Nova Jersey, onde participou de um evento para levantar recursos para a campanha. Lá, ele esteve em contato com seus apoiadores. De acordo com o jornal “The Washington Post”, o presidente não usou máscara durante o dia. O porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, declarou apenas que Trump “leva muito a sério sua saúde, bem como a de todos que trabalham para ele”. O médico da Casa Branca, Sean Conley, informou que Trump “está bem” e “cumprirá suas funções sem interrupções”. Ele não especificou quantos dias o casal ficará em quarentena. Médicos e especialistas indicam ao menos 14 dias de isolamento.