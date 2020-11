Dona de casa desaparece após sair da residência do filho no Barreto

Familiares da dona de casa Elizabeth de Castro Vidal, de 52 anos, passam por um drama desde a madrugada do sábado passado (dia 14), quando ela desapareceu, após deixar a residência de um de seus quatro filhos, no Barreto, Zona Norte de Niterói, e não ser mais localizada. Ela trajava um vestido na cor laranja, sandálias e estava com uma bolsa branca.

Parentes, que já percorreram hospitais, delegacias, e até o Instituto Médico Legal (IML), em sua procura, informaram que Elizabeth saiu de sua residência, em Itaipu, para visitar um de seus filhos, no dia do aniversário dele, na Rua General Castrioto, no Barreto, onde permaneceu até a madrugada de sábado.

Familiares informaram ainda que Elizabeth não estava com aparelho celular e souberam que ele deixou o local para chegar ao Centro de Niterói, de onde regressaria para casa. No entanto não foi mais vista. Os parentes procuraram, na tarde de ontem, o Setor de Descoberta de Paradeiros, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) para registrarem o desaparecimento. Qualquer informação pode ser fornecida através do telefone 9 8144-9447.