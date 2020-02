Dona Baratinha na Sala Nelson Pereira dos Santos

Nos dias 08 e 09 de fevereiro, às 17h, a Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, apresenta a peça “Dona Baratinha em Tempos Modernos. Indo na contramão do clássico que todos conhecem, o espetáculo traz uma nova Dona Baratinha. A personagem principal não pensa mais em casar, mas sim em trabalhar para ficar famosa e rica.

Conectada, Dona Baratinha está sempre na internet procurando novas oportunidades. Porém, sua mãe, a tradicional Dona Baratinada não se conforma com a situação e quer fazer de tudo para casar a filha antes que ela fique encalhada. Para isso, ela se aproveita da modernidade e faz um perfil para a filha em um site de relacionamentos, arranjando encontros sem que Dona Baratinha saiba.

Atualizando o clássico infantil, a peça “Dona Baratinha em Tempos Modernos” traz a história para o presente, readequando as preocupações e as dinâmicas entre os personagens. Um espetáculo ideal para as novas gerações. Além disso, toda a trilha sonora se baseia em composições dos tempos modernos e é cantada ao vivo por músicos.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 15 (filipeta). A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos. Mais informações pelo telefone (21) 97140 – 0379.