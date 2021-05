Dominguinhos volta a ser sedado

O intérprete Dominguinhos do Estácio, de 79 anos permanece internado e seu quadro clínico é “regular com mudança levemente delicada”, de acordo com seu novo boletim médico divulgado nas redes sociais do artista. O comunicado que foi emitido nesta terça-feira (18) mostra ainda que ele voltou a ser sedado.

Dominguinhos está internado em Niterói desde o dia 11 de maio depois que sofreu uma hemorragia cerebral e foi submetido a uma cirurgia de emergência que durou quatro horas.

O presidente da Ala de compositores da Viradouro, Paulo César Portugal, diz que conversa com a família de Dominguinhos com frequência. “Já fizemos muitos sambas enredos na Viradouro. Sou amigo dele há anos e conheci ele quando ele era bancário. Ele é uma pessoa boa e muito alegre. Ele é tudo de bom! Estou em oração para ele ficar bom logo”, contou.

No Carnaval de 2020, Dominguinhos do Estácio sofreu um infarto em plena Marquês de Sapucaí, quando a Viradouro tinha acabado de ser campeã. Ele foi direto para o hospital Prontocor, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Lá, ele realizou um procedimento cirúrgico para implante de dois stents no coração, para restabelecerem o fluxo sanguíneo na artéria coronária.