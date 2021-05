Dominguinhos do Estácio é internado com hemorragia cerebral

Dominguinhos da Costa Ferreira, o Dominguinhos do Estácio, de 79 anos, intérprete oficial da escola de samba Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, que também emprestou a sua voz a Viradouro de Niterói no título de 1997, foi internado às pressas nesta terça-feira (11) em um Niterói, com quadro de hemorragia cerebral.

O cantor passou por uma cirurgia de emergência. Amigos e familiares agora aguardam o intérprete reagir ao pós-operatório e pedem orações e energias positivas para que ele se recupere logo. Fora do carnaval, Dominguinhos do Estácio já lançou quatro discos e participou de um grupo denominado Puxadores do Samba, que era composto pelo falecido Jackson Martins, Preto Jóia, Serginho do Porto e Wantuir.