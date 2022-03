Domingo tem movimento tranquilo em direção à Região Oceânica

O trânsito na Região Oceânica, na manhã deste domingo (6), apresentou panorama diferente do que tem sido observado nos últimos feriados e finais de semana. Desde as primeiras horas do dia até as 11h, o trânsito nas principais vias de acesso registrou movimento tranquilo em direção ás praias.

De acordo com a plataforma Waze, a Avenida Almirante Tamandaré, que tem sido um dos pontos mais delicados, apresentava tráfego moderado com média de velocidade na casa dos 30 km/h, às 11h. Segundo imagens de câmeras da NitTrans, a Rótula de Camboinhas apresentava movimento sem retenções, com operadores ajudando a coordenar o tráfego.

Outras importantes vias de acesso às praias oceânicas como o Túnel Charitas-Cafubá e a Estrada Francisco da Cruz Nunes também registraram tráfego sem retenções, mesmo com o dia de calor. De acordo com a plataforma Climatempo, a previsão é de mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, sem possibilidade de chuva.

Foto: Reprodução/NitTrans