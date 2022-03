Domingo tem Corrida do Túnel e caminhada com aula de dança em Niterói

Esse domingo (13) a cidade de Niterói recebe dois eventos esportivos: a 4ª edição da Corrida do Túnel e a primeira Caminhada e Aula de Dança. As duas atividades acontecerão na manhã de domingo (13), em Charitas e Icaraí, respectivamente.

Na 4ª edição da Corrida do Túnel, na Praça do Rádio Amador, em Charitas, os atletas irão percorrer 6km e 10km num percurso diferente. Grande parte dele será passando pelo túnel Charitas-Cafubá. O túnel estará sonorizado para aumentar ainda mais a motivação e a animação dos atletas.

“É com muita satisfação que estamos mais um ano apoiando a Corrida do Túnel, que chega na sua 4° edição dentro do calendário esportivo da cidade. A ideia de correr dentro de um túnel e ainda escutando música faz todo o diferencial, por isso toda edição agita o município”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.



A largada acontece às 7h para os que optaram pelo percurso de 10km, e às 7h14min para os que farão os 6km.

Durante o trajeto os participantes terão todo suporte necessário com equipe de apoio, staffs, posto de hidratação e ambulâncias. O percurso estará parcialmente fechado para os esportistas poderem realizar a prova.

Já na Praia de Icaraí, a partir das 8h, acontecerá a primeira edição da Caminhada e Aula de Dança, idealizada pelo Instituto Mover Movimento Viver. A ação é aberta ao público e, para participar, basta estar com uma camisa rosa.

O trajeto, que sairá no trecho da praia em frente à Rua Miguel de Frias, vai até a Igreja São Judas Tadeu, retornando para o ponto de largada, onde haverá uma estrutura montada com uma mesa de frutas e sucos para dar mais energia para o início da aula de dança com a equipe Bello Balletto Escola de Dança.

“O mês da mulher é uma celebração importante que merece todo nosso apoio. O objetivo é estimular e enaltecer as mulheres no mundo do esporte”, comentou Gallo.