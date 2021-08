‘Domingo sangrento’ tem três mortos em poucas horas em São Gonçalo

Três homicídios em menos de quatro horas. Este foi o balanço do “domingo sangrento” na cidade de São Gonçalo. As mortes aconteceram em diferentes pontos do município e as circunstâncias ainda são um mistério para a Polícia Civil. Inquéritos foram abertos pela Delegacia de Homicídios a fim de esclarecer essa série de mortes em tão curto espaço de tempo.

Por volta de 6h45min, o corpo de um homem, sem identificação, aparentando ter entre 20 e 25 anos, foi encontrado na Rua Valdir dos Santos, no Engenho Pequeno. Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e confirmaram a ocorrência. A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) esteve no local.

De acordo com a especializada, o local onde o corpo foi encontrado é área de atuação do tráfico de drogas, comandado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Os agentes não conseguiram identificar a vítima, que possuía marca de tiro, ou encontrar eventuais testemunhas. A Delegacia de Homicídios irá investigar as circunstâncias do crime, assim como eventuais suspeitos.

Horas depois, por volta das 9h, novamente um acionamento à PM informava sobre um cadáver encontrado. Desta vez, o caso aconteceu na Rua dos Democráticos, no bairro do Porto Novo. A vítima, identificada como Valdinei da Conceição, de 46 anos. A equipe de perícia compareceu ao local. A vítima não tinha marcas de tiro e não foram localizadas testemunhas. De acordo com a especializada, o local do crime fica na Comunidade do Pombal.

O terceiro caso foi por volta de 10h, na Avenida da Trindade. A vítima é Gerson da Silva Rodrigues, de 36 anos. Policiais militares foram acionados ao local onde estava o corpo, um terreno baldio. Agentes da DHNSG estiveram no local e fizeram a perícia. Também não há relatos sobre motivação e autoria do crime. Todos os corpos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Tribobó, onde aguardam reconhecimento por familiares.