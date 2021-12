Domingo ensolarado repleto de eventos em Niterói

Hortos de Itaipu e do Barreto, Caramujo e Centro da cidade receberam atrações que encantaram o público

Niterói proporcionou um dia muito especial para sua população, neste domingo (5). Em diversos pontos da cidade, uma série de eventos fez a alegria de quem decidiu sair de casa para aproveitar a manhã de muito sol na cidade sorriso. De norte a sul, moradores e visitantes tiveram a oportunidade de acompanhar uma grande variedade de atrações.

Caminho Niemeyer

No Centro, a atração foi o evento esportivo ‘Mano a Mano’, que contou com a presença de estrelas do Futebol Feminino e da Seleção Brasileira, incluindo a rainha Marta, eleita pela Fifa por 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Em uma competição de rua que exigiu habilidade, raciocínio rápido e muita disposição, Marta, Cris e Debinha foram as estrelas da 7ª edição do evento, que esse ano chamou atenção para a representatividade do futebol feminino, buscando mais igualdade e respeito no esporte. Foram três equipes na disputa: Empoderamento, liderada por Debinha, Igualdade, liderada pela rainha Marta e Respeito, liderada pela jogadora Cris. As partidas foram muito disputas e a final só foi decidida nos penaltis, quando o time Empoderamento saiu vencedora. O público que lotou as arquibancadas montadas no Caminho Niemeyer fez a festa com o show das estrelas do futebol feminino.

‘Mano a mano’ reuniu as maiores estrelas do futebol feminino brasileiro

Horto do Barreto

A manhã deste domingo também foi especial no Horto do Barreto, com o espetáculo “A Grande Viagem”, do grupo Arte Corpo. O espetáculo remonta historicamente o trajeto realizado pelos Três Reis Magos, que na jornada encontram uma menina que diz ser a própria Estrela Guia e que recebeu a missão de conduzi-los à realização de seus sonhos. O público presente acompanhou o espetáculo respeitando as orientações sanitárias contra a Covid-19, como uso de máscara e apresentação de comprovante de vacina.

Oficina de Cartão de Natal foi atração no Horto do Barreto

O espírito natalino também marcou presença no Horto do Barreto. Após o espetáculo “A Grande Viagem”, o público também participou da “Oficina de Cartão de Natal”, que contou com a presença do Papai Noel, distribuindo alegria para todos que estavam presentes. O mote deste ano é realizar um Natal respeitoso, levando alegria e esperança para todos os niteroienses.

Horto de Itaipu

Já no Horto de Itaipu, na Região Oceânica, a atração na manhã deste domingo foi o espetáculo infantil “O dia em que conheci Papai Noel”. A criançada ficou encantada, em mais um evento que faz parte da programação do ‘Natal da Esperança’, que segue esta noite com mais atrações no Horto do Fonseca e no Campo de São Bento, além da tradicional árvore de natal, em São Francisco.

No Horto de Itaipu, a atração foi o espetáculo infantil “O dia em que conheci Papai Noel”.

Caramujo

O domingo também foi especial para as crianças do bairro Caramujo, zona norte de Niterói, que puderam assistir o espetáculo “O Fabuloso”, uma comédia infantil muito animada. Foi uma apresentação dinâmica e divertida, que animou todas as crianças e famílias presentes. Com direção de Eleusa Mancini e orientação corporal de Clarice Maia, o espetáculo apresentou um conteúdo encantador, com encenação de Juliano Antunes, proporcionando alegria, diversão, e reflexão sobre os valores humanos tais como respeito, igualdade, dignidade, fraternidade e cidadania.