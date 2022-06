O domingo (05) começou com sol discreto, céu com muitas nuvens e temperatura baixa. A mínima é de 17ºC e a máxima deve chegar aos 21ºC ao longo do dia.

Os ventos podem chegar aos 13km/h mas não tem possibilidade de chuva.

Para segunda -feira (06) a previsão é parecida com esse domingo, com mínima de 17ºC e máxima de 25ºC com sol por todo o dia mas céu limpo e sem nuvens.