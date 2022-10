Domingo de eleição vai ser com chuva em Niterói

Hoje (27) é o último dia sem chuva em Niterói neste mês, de acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, o tempo vai ficar estável na cidade, com céu claro a parcialmente nublado. Mas, a partir de amanhã, o tempo vira e volta a chover até semana que vem.

Nesta quinta-feira (27), os ventos estarão moderados com possíveis rajadas fortes. À tarde, a umidade do ar deve diminuir, com nível próximo aos 40 %. As temperaturas variam entre 18 °C e 34 °C.

Na sexta-feira (28), áreas de instabilidade associadas a passagem de uma frente fria pelo oceano vão influenciar nas condições de tempo. De acordo com a Defesa Civil, o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e a partir da tarde haverá aumento de nebulosidade com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A máxima pode chegar aos 32 °C e a mínima aos 22 °C.

O final de semana vai ser chuvoso. No sábado, o dia vai ter períodos de nublado, com chuva a qualquer momento. O domingo de eleição vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo o portal de meteorologia Climatempo. As temperaturas variam entre 24 °C e 31 °C.

Ao longo da próxima semana, a chuva não vai dar descanso aos niteroienses, mesmo com feriado na quarta (2). A probabilidade de chuva é 90 %.