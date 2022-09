Domingo de eleição terá céu encoberto em Niterói

O tempo continua instável na cidade de Niterói. Tanto nesta sexta-feira (30), quanto no domingo (02), quando as eleições acontecem, ocorre a atuação de ventos úmidos no oceano. Dessa forma, de acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, a previsão é de predomínio de céu encoberto com chuva fraca a moderada isolada na sexta, mas no domingo não deve chover.

Hoje (30), os ventos vão ficar de fracos a moderados e as temperaturas vão continuar amenas, entre 15 °C e 20 °C. No sábado (01), ventos em altos e médios níveis da atmosfera mantém o tempo instável em Niterói, com chuva fraca a moderada à noite. A temperatura pode chegar a 24 °C, e a mínima a 16°C.

No domingo (02), deve haver variação de nebulosidade sobre a cidade, com céu nublado a parcialmente nublado ao longo do dia. Não há previsão de chuva e as temperaturas devem subir gradativamente. A máxima pode chegar a 26°C e a mínima a 16 °C.

Na segunda-feira (03), ventos em altos e médios níveis da atmosfera vão influenciar novamente o tempo em Niterói, com previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos devem estar fracos a moderados e as temperaturas permanecem estáveis. A temperatura varia entre 15 °C e 27 °C.