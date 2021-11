Domingo (21) é o primeiro dia do Enem 2021

Amanhã (21) é o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino (Enem) 2021. Cerca de 3,1 milhão de estudantes estão inscritos em todo o país. Cada um tem o seu jeito de se preparar para a prova que vai definir seu futuro universitário. Conseguir uma boa nota no Enem 2021 é a garantia de acesso ao ensino superior. Isso porque o teste é a porta de entrada para o ensino superior em instituições brasileiras e algumas universidades de Portugal.

A professora de história, Ana Larissa Souza, dá aula em um cursinho pré-vestibular no Centro de Niterói e deu algumas dicas para que os alunos não se deixem envolver pelo nervosismo no momento de responder às questões.

“Na hora que bater a ansiedade, é respirar fundo, trabalhando mente e coração, tendo confiança no seu potencial. O aluno se preparou para isso. Ele é capaz. Apesar de toda dificuldade de estudo que tivemos no último ano, em 2021, quem vai fazer o Enem conseguiu se preparar melhor”, diz Ana.

Além disso, a professora diz que é muito importante dormir bem um dia antes de cada etapa do exame. “Ter uma boa noite de sono ajuda a fixar o conteúdo, biologicamente falando. Então hoje, sabadão, nada de balada, fica em casa, assiste um filme, relaxa e dorme cedo para descansar a mente”.

No primeiro dia de prova, os candidatos vão responder questões de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias, além da Redação. No próximo domingo (28), a segunda e última etapa do exame nacional trará mais perguntas das provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, além de Matemática e suas tecnologias.

Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham, impreterivelmente, às 13h (horário de Brasília). O gabarito do Enem 2021 poderá ser entregue preenchido até as 19h. O estudante deve levar máscara de proteção individual (caso contrário será proibido de entrar), caneta esferográfica transparente com tinta preta e documento de identificação oficial com foto.

O que fazer para se concentrar no Enem ?

1- Antes da prova, se preferir, faça uma revisão final das suas anotações, escolhendo um local calmo, bem iluminado e livre de distrações;

2- Procure não estudar ouvindo música, pois isso pode roubar sua atenção;

3- Como ainda há uma semana para a segunda etapa, cumpra uma agenda de estudos do que acha mais importante, revendo seus pontos fracos;

4 -Respeite seu horário biológico, esforçando-se mais nos horários em que tem mais pique para estudar;

5- Não estude cansado ou com fome, assim como não vá para o exame de estômago vazio;

6- No momento da revisão final, não acumule outra tarefa, foque apenas no Enem;

7- Se o conteúdo é grande, divida-o em partes menores, assim, você consegue se concentrar melhor e aproveitar o tempo de preparação;

8- Afaste as preocupações da cabeça, procurando focar apenas no conteúdo estudado;

9 – Tente relacionar o conteúdo da prova à sua vida, assim o tema fica mais interessante;

10- Ao fazer a revisão, programe pequenas pausas, especialmente quando se sentir cansado;

11- Visite o local de prova antes do dia do exame, calculando rotas e picos do trânsito;

12- Leve uma garrafinha de plástico com água para se hidratar, já que novembro costuma ser bem quente;

13- Ao chegar no local, procure um local tranquilo e sob sombra para aguardar a abertura do portão;

14- Descanse durante a prova, ou seja, quando sentir que está desconcentrado, pare um pouco, coma uma barrinha de cereal, beba água e vá ao banheiro;

15 -Reserve um tempo viável para preencher o gabarito do Enem 2021 para cair em erros.