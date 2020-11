Domènec Torrent não é mais técnico do Flamengo

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (9) que o espanhol Domènec Torrent não é mais treinador do clube. O treinador não resistiu à segunda derrota consecutiva por 4 a 0.

No último domingo, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Atlético-MG e perdeu, mais uma vez, a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Além do espanhol, a comissão técnica trazida por ele também foi dispensada.

O treino desta terça-feira (10) será comandado por Maurício Souza. A equipe joga contra o São Paulo, na quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.