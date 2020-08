Domènec Torrent desembarca no Rio para comandar o Flamengo

O novo técnico do Flamengo, Domènec Torrent, já está no Rio para assumiu o comando do time. O sucessor de Jorge Jesus chegou por volta das 05h40, e nesse segunda-feira já será apresentado aos jogadores e comanda treino.

O espanhol desembarcou e foi saudado por cerca de 30 torcedores. Ele chegou acompanhado dos dirigentes rubro-negros Marcos Braz e Bruno Spindel, além de três auxiliares. O novo treinador seguiu para o Ninho do Urubu para conhecer as instalações.

“Acho que já posso falar português perfeitamente. No Flamengo, a gente tem que ganhar, ganhar e ganhar. Porque o Flamengo é um dos grandes clubes do mundo. Então, acho que estamos preparados, prontos para tentar ganhar títulos e jogar bonito. Estou muito feliz por fazer parte desse grande clube, dessa grande nação. Acho que estou pronto para tentar ganhar títulos com essa grande torcida”, afirmou, acrescentando que vai respeitar o trabalho realizado anteriormente por Jorge Jesus.

“O mais importante agora é respeitar o trabalho do Jorge Jesus porque é um time ganhador. E aí, pouco a pouco, vou mudar um pouco as coisas. Mas a intenção é ficar no Brasil muitos anos. Quando estou feliz no clube, e o clube está feliz comigo, quero ficar quatro, cinco anos. Quero poder dizer que ganhamos e que o clube está muito feliz comigo”.