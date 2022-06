Dom Philips e Bruno Pereira: Mais cinco pessoas podem ter participado do crime

Pelo menos outras cinco pessoas teriam ajudado a enterrar os corpos do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, segundo a Polícia Federal. Ao todo, oito teriam participado do assassinato, e três já foram presos e confessaram os assassinatos.

A polícia ainda não revelou os nomes, mas todos os cinco deverão ser indiciados por ocultação de cadáver e vão responder as acusções em liberdade, pois o crime prevê uma pena de até quatro anos de detenção.

Os corpos de Dom e Bruno foram encontrados na mata. A motivação das mortes ainda está sob invetigação, e é incerta. No entanto, a polícia apura uma possível relação com a atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região.

O primeiro suspeito foi preso no dia 9 de junho. Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, confessou o crime no dia 15. Um dia antes, seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, também foi detido.

No sábado (18), o terceiro suspeito, Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, se apresentou a delegacia após ser considerado foragido. Contra ele havia sido expedido um mandato de prisão temporário.