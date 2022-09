Dom José Francisco Rezende Dias: Para começar a pensar

Eu gostaria de abrir hoje alguns encontros sobre aqueles que construíram o nosso pensamento e, o mais importante, a maneira como ele foi construído.

Sócrates e Platão, Aristóteles, Epicuro, Sêneca, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Pascal, Darwin, Marx, Freud, Sartre… muitos desses nomes constituem uma espécie de “horror nauseabundo” aos que olham de fora.

Mas quando nos aproximamos deles, com o desprendimento de quem não sabe, mas quer entender, começamos a perceber que eles tiveram a sagacidade de deixar uma trilha aberta para o pensamento e que essa trilha sempre renovou a nossa capacidade de entender o mundo.

O termo “filosofia” significa amor à sabedoria. A tradição filosófica ocidental, espalhou-se por diversas partes do mundo a partir da Grécia antiga, mas, sem dúvida, também foi fertilizada por ideias agregadas do Oriente.

De que se trata essa forma de pensamento?

O tipo de sabedoria que ela representa é baseado no argumento, no raciocínio, em perguntas, e, sobretudo, em não em acreditar nas coisas simplesmente porque alguém disse que era verdade.

Os filósofos de hoje agem, mais ou menos, à maneira dos primeiros: fazem perguntas rigorosas, buscam razões e evidências, lutam para responder algumas das questões mais importantes do que podemos saber e fazer sobre a realidade onde vivemos e sobre como, simplesmente, ao viver nela, nós a transformamos.

A vantagem da filosofia moderna é o benefício de ter a base de 2500 anos de antecedência no pensamento filosófico.

Parece tudo muito complicado, mas, na verdade, não há nada de complicado em verificar se tal ou tal pensamento condiz com o que foi pensado antes e prepara o que será pensado depois. Essa é a essência da filosofia: explicar a alma do passado e preparar a alma do futuro.