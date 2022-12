Dom José Francisco Rezende Dias: ORTODOXIA E SEGURANÇA

Grande parte da nossa vida se resume em aceitar ou recusar desafios. Mesmo um péssimo atirador se torna digno quando aceita um desafio.

Há segredos, no entanto.

Um deles é encontrar uma vida que seja o clareamento entre a necessidade espiritual da mais perfeita harmonização, daquilo que já é familiar com aquilo que ainda é desconhecido. Quem discute algo deve sempre primeiro dizer aquilo que não se propôs a discutir: além de afirmar aquilo que deseja constatar, deve igualmente afirmar o que não se propõe provar.

O que sabemos é que existe a atratividade de uma vida plena de imaginação e curiosidade. O mundo ocidental tem investido nisso, até quando pensa que a aniquilação é melhor que a existência. Se alguém prefere o nada, nada lhe será dado. O que precisamos é de uma vida intensa, plena, fruto da combinação do espanto e do acolhimento. Pra começar, precisamos ser felizes neste planeta de maravilhas sem nos instalar no mero conforto. Simples assim!

Fazemos parte daqueles humanos que, com a mais completa ousadia, procuram descobrir o que já foi descoberto; e sem saber que são os últimos, encetam pantagruélicas aventuras correndo atrás do óbvio.

Quem nunca se sentiu o bobo da corte das próprias histórias, que atire a primeira flor. E quem testar alguns minutos diante do espelho da verdade, irá descobrir que, em muitas coisas ligadas à vida, talvez, encontre-se atrasado lá na pré-história.