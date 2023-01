Dólar cai e atinge menor valor este ano

Leonardo Oliveira Brito

O dólar comercial operava em queda na manhã desta quinta-feira. É o menor valor em três semanas. Por volta das 10h20 (horário de Brasília), a moeda norte-americana descia 0,48%, vendida a R$ 5,156. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) caía 0,25%, aos 112.236,01 pontos. Os investidores aguardam hoje o anúncio das primeiras medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo o economista Hélio Nóbrega, a queda do dólar na verdade é um sinal de acomodação, de calmaria após o pico causado por declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad que tinha prometido um “arcabouço fiscal” em que a economia iria se organizar no “longo prazo” e que foram desmentidas pelo presidente Lula que rechaçou o teto de gastos e promete incentivo ao consumo no novo governo. A crise causada pelos atos terroristas e criminosos do último domingo também não influenciaram mais.

O economista cita ainda que o mercado ainda está muito desconfiado do ministro e do que ele tem a fazer no governo mas que ainda é preciso esperar se os números do dólar e da bolsa se manterão. O índice opera sem viés claro hoje, com as atenções voltadas para as ações da Americanas, que derretiam após a descoberta preliminar de cerca de 20 bilhões de reais em “inconsistências” contábeis no balanço da companhia. Ontem, o presidente-executivo e o diretor financeiro renunciaram.

O dólar começou a registrar perdas mais acentuadas por volta de 14h30 da tarde de quarta, pouco depois do anúncio pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, de que o economista Gustavo Guimarães, que foi secretário do ex-ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, será seu número 2 na pasta.



Além disso, Tebet disse nesta quarta-feira que o Planejamento será a “pasta dos ‘nãos'”, que barrará medidas do governo que violem a Lei de Responsabilidade Fiscal.



“O mercado recebeu super bem essa informação, foi responsável por essa queda do dólar na parte da tarde”, disse à Reuters Alexandre Viotto, head de banking da EQI Investimentos.