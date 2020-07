Dois presos e menor infrator apreendido por furto de cabos telefônicos em Icaraí

Policiais militares do 12º BPM, em duas ocorrências no bairro de Icaraí, na madrugada dessa segunda-feira (13), conseguiram prender três pessoas envolvidas com crime de furto de cabos de telefonia, que vem causando vários transtornos tanto para usuários, quanto para empresas do ramo.

Em uma das ocorrências, os policiais foram chamados para o Condomínio Vânia, na Rua Lemos Cunha, e no local flagraram José Luiz Vidas da Silva. Ele estava com um arco de serra na cintura e ao lado de aproximadamente uns 20 metros de fio telefônico. Indagado pela guarnição o mesmo confessou que havia furtando os fios para vender num ferro-velho situado no Morro Boa Vista, na Zona Norte da cidade. Ele foi conduzido para a 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante.

Em outro caso, dessa vez na Avenida Almirante Ary Parreiras, a PM avistou dois suspeitos, um maior, Gênesis Roberto Mendonça da Silva, de 20 anos, e um menor infrator, de 17 anos, que tentaram escapar mas foram alcançados, foi apreendida uma faca de serra e cabos telefônicos que haviam sido furtados. Eles também foram conduzidos e autuados na 76ª DP.