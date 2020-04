Dois presos, drogas e arma apreendidas em Piratininga

Dois homens foram presos, drogas e uma arma apreendida. Esse foi o saldo de uma incursão de policiais militares do 12º BPM, na manhã dessa terça-feira (14), na comunidade do Jacaré, em Piratininga, Região Oceânica. Os policiais foram na localidade para reprimirem o tráfico e reduzirem, segundo o comando da unidade, os índices de criminalidade no bairro.

Militares do batalhão percorreram a comunidade , por volta do meio-dia, e conseguiram dominar os dois homens, que não tiveram a identificação divulgada, Também foi apreendida uma carga de drogas e um rádio-transmissor. Vale lembrar, que na madrugada dessa terça-feira (14), no mesmo bairro, mas na comunidade do Caniçal, agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal foram atacados a tiros, quando atendiam uma ocorrência sobre uma cobra encontrada no quintal de uma residência. Felizmente no ataque não houve feridos.