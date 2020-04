Dois mortos em mais um confronto em Niterói, agora no bairro de Santa Rosa

Dois homens, ainda não identificados, morreram, na manhã dessa sexta-feira (24), durante confronto com PMs do 12º BPM, na Rua Dr. Mário Vianna, no bairro de Santa Rosa. A dupla estava numa motocicleta, que saiu da localidade conhecida como Beco do 600, nas imediações do Colégio Estadual Guilherme Briggs.

Ao avistarem uma guarnição do 12º Batalhão que realizava patrulhamento pelo local, os indivíduos (armados) efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. No confronto, que assustou moradores e pessoas que passavam pelo local, os dois homens foram baleados e, segundo informações não resistiram aos ferimentos. Com a dupla a PM apreendeu uma pistola.

A polícia reforçou o patrulhamento na região e nos acessos as principais comunidades do chamado Complexo de Santa Rosa, o qual a Rua Mário Vianna dá acesso. O confronto ocorreu menos de 24 horas após um outro, dessa vez no Morro do Estado, no Centro, onde um criminoso morreu após enfrentar os militares a tiros, quando mantinham um major do Exército como refém, durante um assalto, que começou no bairro do Ingá.