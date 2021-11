Dois mortos após tiroteio na Nova Brasília

Um confronto entre policiais e bandidos deixou dois homens morto na manhã de hoje (6) na comunidade Nova Brasília, no bairro Engenhoca, na cidade de Niterói.

De acordo com o relato dos agentes militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), uma abordagem foi feita na esquina da Avenida Professor João Brasil. Uma moto foi parada e criminosos armados dispararam contra os policiais. Um confronto foi iniciado e dois homens foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encontrados em um um beco conhecido como “Beco da Tropa do Flu”.

No local onde os corpos estavam também foram encontrados um caderno com anotações do tráfico e uma bíblia pendurada. Na ação, a polícia ainda apreendeu duas pistolas e grande quantidade de drogas.