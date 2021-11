Dois meses após suspensão do RAS, delegacias seguem com efetivo insuficiente

Quem precisa de atendimento presencial em delegacias de Niterói, continua tendo que aguardar um pouco mais devido à baixa quantidade de funcionários. Dois meses após a suspensão do regime adicional de serviço (RAS), o efetivo nas distritais da cidade ainda não retomou a mesma quantidade de antes.

Uma das delegacias mais afetadas é a 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, localizada no Centro da cidade. A distrital, que foi uma das contempladas com o tímido retorno do RAS no começo do mês passado, até o fim de agosto tinha seis policiais extras, se revezando em 24h. Atualmente, esse número reduziu de forma drástica e segue sem perspectivas de melhora.

No começo de outubro, a delegacia passou a ter dois policiais extras, em turnos praticados entre 5h e 17h e de 14h as 2h, apenas durante a semana. É importante ressaltar que os agentes extras geralmente são designados justamente para o atendimento ao público. Sem eles, policiais precisam ser retirados de setores como a investigação.

Segundo agentes, que preferiram não se identificar, isto compromete todo o trabalho de uma delegacia, desde o atendimento à investigação de crimes. Duas, das cinco delegacias de Niterói, continuam sem o efetivo extra. São elas a 78ª DP (Fonseca), que cobre praticamente toda a Zona Norte da cidade, e a 79ª DP (Jurujuba), que atende parte da Região Sul e Pendotiba.

Delegacias do Fonseca e Jurujuba seguem sem perspectiva de retorno no RAS – Foto: Arquivo/Marcelo Feitosa

Ambas permanecem sem previsão para contar com o reforço no efetivo. No caso da 77ª DP (Icaraí), que atende a maior parte da Zona Sul de Niterói, e 81ª DP (Itaipu), cuja circunscrição cobre toda a Região Oceânica, o RAS até voltou a ser aplicado, mas com apenas um agente extra por dia, durante a semana. Por ora, as distritais também não tem perspectiva de receber novos agentes.

Em nota, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) afirmou que “o RAS pago pela Operação Segurança Presente está ocorrendo normalmente. O pagamento é feito para que a Polícia Civil possa atender mais rapidamente o efetivo do Segurança Presente e este retorne ao policiamento”. A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) também foi procurada, mas, até o fechamento desta reportagem, não havia se manifestado.

Entenda o funcionamento do RAS

As delegacias de Niterói receberam reforço no atendimento a partir de setembro de 2019, quando uma parceria entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Niterói deu origem ao Programa “RAS Presente”. O programa foi concebido seguindo o mesmo modelo adotado no “Niterói Presente” (uma parceria entre prefeitura e Polícia Militar), ou seja, a prefeitura financia o pagamento das horas extras dos policiais civis que se disporem trabalhar para o programa em seus horários de folga. A ideia é que esses policiais pudessem atender a demanda encaminhada pelos policiais militares do programa “Niterói Presente”, a fim de evitar que o efetivo das distritais da cidade ficassem mais sobrecarregados, prejudicando o atendimento dos cidadãos que buscam as delegacias diariamente para registro de ocorrências.

No dia 2 de setembro deste ano, a prefeitura de Niterói emitiu um comunicado anunciando que, por decisão do governo do Estado, não poderia mais atuar na gestão dos programas “Niterói Presente” e “RAS Presente”. De acordo com o comunicado, “ao não assinar a continuidade da parceria com a Prefeitura de Niterói, o governo reconhece que é responsabilidade constitucional do Estado a segurança pública. A suspensão do “RAS Presente” reduziu pela metade o efetivo de policiais civis que diariamente atendem a população nas delegacias de Niterói. A maioria das distritais da cidade chegou a operar em suas capacidades mínimas, muitas delas tendo apenas dois policiais por turno no atendimento.