Dois meses após a tragédia, busca por hospedagem para o Carnaval em Petrópolis chega a 80%

Após dois meses da tragédia que aconteceu na cidade imperial, que matou mais de 600 pessoas e milhares perderam as suas casas e entes queridos, por causa das fortes chuvas, Petrópolis tem 80% dos hotéis ocupados para o feriado de carnaval, que começa nesta quinta-feira (21).

O que vem intrigando alguns moradores da cidade imperial, é que a região fora do Centro, em bairros como o Retiro, ainda convivem com os rastros da tragédia, rios cheios de entulho aguardam a prometida dragagem que não foi feita.

Já no Centro, reina a maquiagem feita as pressas. Segundo uma moradora que não quis se identificada, Petrópolis foi mascarada. “O centro de Petrópolis de fato está mais arrumado, mas o entorno da cidade espera que a prefeitura faça alguma coisa”. Já nos bairros mais humildes os estragos das chuvas não deixam que seus habitantes esqueçam o que aconteceu. “O prefeito pode ter esquecido, nós não”, desabafou um morador da periferia.

Com o ‘segundo Carnaval’ se aproximando, as buscas por hospedagens para os feriadões estão ‘a todo vapor’, como se nada tivesse acontecido. De acordo com os dados divulgados pela Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e HotéisRIO, o interior do estado apresenta uma ocupação de 80,39%, nas redes hoteleiras.

Até o momento, quem lidera são Itatiaia e Penedo, com 91,20% das ocupações, já em segundo fica a Armação dos Búzios, com 89,10%. E, em terceiro, Macaé com 85%.

Como de costume, as cidades da Região dos Lagos, estão bem no ranking. Cabo Frio com 84,80% e Arraial do Cabo com 81%, ficam em quarto e quinto lugar.

Já na Costa Verde, Paraty fica em sexto lugar com 80,10% nas ocupações. E as cidades da Serra, Teresópolis e Petrópolis empataram com 80%, logo em seguida vem Rio das Ostras com 78,20%.