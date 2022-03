Dois homens são mortos em ‘QG do tráfico’

Dois homens foram assassinados, em um crime envolto por mistério, na noite dessa segunda-feira (28), no bairro de Guaxindiba, em São Gonçalo. As vítimas foram executadas a tiros. A Polícia Civil investiga autoria e motivação, mas já se sabe que o local do crime é área de influência do tráfico.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), o batalhão recebeu informação, via 190, de que dois homens tinham sido assassinados na Rua Silva Porto. Uma equipe do batalhão foi acionada ao local e confirmou a denúncia.

Os dois corpos estavam com marcas de tiros. A polícia identificou as vítimas como Rafael Barbosa Souza Aguiar, de 26 anos, e Marcos Almeida Pereira, de 28 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu os corpos ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Tribobó.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Ainda não há indícios sobre autoria ou motivação. Contudo, o local onde aconteceu o crime é considerado de influência da facção criminosa Comando Vermelho (CV).