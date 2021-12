Dois homens são baleados e levados para Hospital Aberto Torres em São Gonçalo

Dois homens foram baleados e deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo na madrugada deste domingo (19). Leandro Max de Oliveira, de 35 anos foi baleado na noite de sábado e levado para o Hospital Conde Modesto Leal em Maricá e encaminhado para o HEAT, por volta de 23h30. O outro caso aconteceu em Itaboraí. Douglas Rocha Paranhos da Silva, de 18 anos foi baleado e deu entrada no Hospital Desembargador Leal Junior, sendo encaminhado também para o HEAT na madrugada deste domingo. Segundo a unidade, ambos deram entrada no setor de trauma e apresentam quadro estável.