Dois fuzis apreendidos durante tiroteio na Amendoeira

A sexta-feira (23) amanheceu ao som de tiros no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo. Policiais Militares afirmam terem sido atacados por criminosos. Houve tiroteio e dois suspeitos acabaram baleados. A ação policial ainda terminou com duas armas de guerra apreendida com os acusados.

Segundo informações da Polícia Militar, um Grupamento de Ações Táticas (GAT), que estava em deslocamento para a sede da 4ª CIA, que fica no bairro de Santa Izabel, foi atacada a tiros, enquanto passava pela Rua Felipe Mascarenhas. De acordo com os agentes, o bando estava armado com fuzis de grosso calibre.

Armamento de guerra estava com criminosos – Foto: Divulgação

Os policiais revidaram os disparos, dando início ao confronto armado. Durante o fogo cruzado, dois homens, ainda não identificados, acabaram baleados. A dupla foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), e, até o momento, não teve o estado de saúde divulgado. Segundo a PM, ambos seriam ligados ao Comando Vermelho (CV).

Os policiais informaram que os suspeitos feridos estavam com dois fuzis. O armamento de guerra foi apreendido. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. O armamento apreendido foi encaminhado para a distrital. Os suspeitos também serão levados para a delegacia, quando forem liberados pelo hospital.