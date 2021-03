Dois foragidos são capturados em São Gonçalo

Dois foragidos da Justiça foram presos, na manhã de hoje (30), por agentes do Segurança Presente, em diferentes pontos da cidade de São Gonçalo. Ambos tinham mandados de prisão em aberto.

Um deles foi capturado, na Rua Dr. Alberto Torres, no bairro de Neves, altura do número 1195, durante uma abordagem de rotina. Ele estava de moto e apresentou nervosismo quando os policiais deram ordem de parada.

O homem deve seu nome consultado no banco de dados e ficou comprovado que ele possuía um mandado em aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi conduzido à 73ª DP (Neves), onde foi formalizado o cumprimento.

Outro caso aconteceu, por volta de 9h30m, no bairro do Boaçu, também em São Gonçalo. Um homem, em atitude suspeita, foi abordado enquanto passava pela Rua Dona Clara, altura do número 570.

Durante a consulta, foi constatado que ele estava foragido da Justiça após ter se evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo à mão armada. Ele também foi conduzido à 73ª DP, para formalização da prisão.