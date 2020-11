Dois eleitores baleados perto do local de votação em São Gonçalo

Um homem, de 24 anos, foi baleado no pescoço, e uma idosa também ficou ferida, de raspão, nas costas, no início da tarde deste domingo, num posto de votação durante as eleições, no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo.

Não há informações de onde teriam partidos os tiros, que foram disparados nas proximidades de uma escola, onde ocorreu uma confusão, por volta das 12h40m. Policiais precisaram utilizar bombas de gás para dispersar o tumulto, no entanto, a PM não informou o que teria originado a ocorrência.

A vítima baleada no pescoço, que não teve o nome divulgado, foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo a direção do hospital, o quadro de saúde da vítima é considerado grave.