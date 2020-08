Dois dos três idosos atacados a tiros no Jóquei recebem alta do hospital

Dois dos três idosos, baleados na tarde de terça-feira (11), ao entrarem de carro por engano numa comunidade do bairro do Jóquei, em São Gonçalo, já tiveram alta médica. Eles tinham ido fazer uma visita a familiares, quando erraram o caminho durante o retorno. O veículo onde estavam foi atacado a tiros quando voltavam no sentido Ponte Rio-Niterói.

Tânia Gomes Moeda, de 70 anos, e Henrique Antônio Espíndola, de 78 anos, tiveram alta no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, para onde foram socorridos. A idosa foi atingida no pescoço, e Henrique, na coxa direita. João Carlos Moeda, baleado no tórax, permanece internado.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro). As marcas dos tiros ficaram na parte dianteira e lateral do carro. Um dos vidros foi estilhaçado por um dos tiros. O Batalhão de São Gonçalo intensificou o patrulhamento no bairro do Jóquei, onde há relatos que traficantes rivais disputam o controle da venda de drogas e se enfrentam a tiros.