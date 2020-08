Dois criminosos baleados em confronto com a polícia no cemitério em Pendotiba

Dois criminosos foram baleados, na tarde dessa sexta-feira (31), durante um confronto com policiais militares do 12º BPM, no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba. Na troca de tiros, a PM apreendeu uma metralhadora, 1 revólver, rádios transmissores e drogas. Houve pânico entre as pessoas que passavam pelo local, que buscaram abrigo.

Os policiais explicaram que foram até o local após receberem um alerta sobre a presença de traficantes armados no local. Quando chegaram, foram atacados a tiros e no confronto, dois criminosos, não identificados foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Na ação os policiais apreenderam uma metralhadora, um revolver calibre 38, além de rádios transmissores e drogas. A PM não divulgou quantos criminosos estavam nas dependências do cemitério.